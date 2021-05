Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi risque de tout changer pour Neymar !

Publié le 1 mai 2021 à 18h45 par Th.B.

Pourtant annoncé comme étant proche de prolonger son contrat au PSG, Neymar pourrait revenir au FC Barcelone alors que Lionel Messi verrait d’un très bon oeil la venue du Brésilien.

Et si Neymar et Lionel Messi ne se retrouvaient pas au PSG comme la tendance le laissait entendre ces derniers mois, mais plutôt au FC Barcelone ? Contrairement à ce que Marcelo Bechler a avancé mardi soir, le PSG n’aurait pas proposé une offre de contrat concrète au capitaine du Barça dont l’engagement envers le club culé ne court que jusqu’en juin prochain. C’est en effet ce que L’Équipe a confirmé dans ses colonnes du jour. La priorité de Leonardo et de la direction sportive du PSG serait de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. De son côté, le Brésilien a trouvé un accord avec ses dirigeants pour un bail le liant jusqu’en juin 2026 avec une année en option supplémentaire. Néanmoins, aucune signature n’a été effectuée. Et un retour au FC Barcelone serait à présent plus qu’une possibilité selon la RAC1 puisque le Barça et le joueur aimeraient se retrouver.

Neymar correspond au recrutement rêvé de Messi !