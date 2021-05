Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, arbitre... L'énorme coup de gueule de Leonardo !

Publié le 2 mai 2021 à 8h15 par A.M.

Frustré de la gestion du match du Jérôme Brisard, arbitre de la rencontre opposant le PSG au RC Lens samedi, Leonardo n'a pas hésité à aller lui dire ses quatre vérités, notamment au sujet du comportement de Neymar.

Comme on se retrouve. Samedi, Monsieur Brisard était au sifflet du match opposant le PSG au RC Lens au Parc des Princes. Il y a quelques mois, c'était déjà lui qui avait arbitré le sulfureux Classique entre le PSG et l'OM qui avait abouti sur cinq expulsions et un match globalement peu maitrisé. Cela avait d'ailleurs valu des critiques de Leonardo à l'égard de l'arbitre après la rencontre. Et visiblement, le directeur sportif du club de la capitale n'a pas plus apprécié l'arbitrage de Jérôme Brisard samedi. Agacé du manque de protection à l'égard de Neymar, Leonardo est allé dès la mi-temps lâcher ses vérités à l'arbitre du match.

«Ce n’est pas la première fois que ça se passe, c’est à chaque fois avec vous»