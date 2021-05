Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, arbitrage… Pochettino réagit au coup de sang de Leonardo !

Publié le 1 mai 2021 à 20h10 par Th.B.

Apparu particulièrement agacé et sur la fin irrité par les décisions arbitrales de Jérôme Brisard, Leonardo a explosé dans la foulée de la victoire du PSG face au RC Lens ce samedi (2-1). Interrogé sur la question, Mauricio Pochettino a incité Nasser Al-Khelaïfi à prendre position, rappelant qu’il n’est que l’entraîneur du club.

Comme souvent lors de ses apparitions avec le maillot du PSG, Neymar a été envoyé au sol ce samedi au cours de la réception du RC Lens au Parc des princes. Finalement, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2 buts à 1, mais la victoire n’a pas calmé la colère de Leonardo. Selon Canal+ , le directeur sportif se serait déjà rendu dans le vestiaire des arbitres à la mi-temps afin de faire savoir au corps arbitral son insatisfaction quant au fait que les joueurs n’avaient pas été assez protégés en première période. Au moment de la situation louche et non sifflée par Jérôme Brisard, arbitre central du jour, on a pu voir un Leonardo particulièrement agacé en revoyant les images du contact entre Neymar et Jonathan Clauss, un contact non sanctionné. Et à la toute fin du match, au moment où les arbitres se trouvaient dans le tunnel pour rejoindre leur vestiaire, le directeur sportif du PSG a été aperçu furieux en faisant passer ce message repris par RMC Sport. « Moi je sais, je fais, et vous ne faites pas. (...) Ce n’est pas la première fois que ça se passe, chaque fois c’est vous (sic) » . Invité à s’exprimer sur cet épisode, Mauricio Pochettino ne s'est pas mouillé en rappelant ses obligations.

« Ce n’est pas mon rôle de commenter. C’est au président d’en parler »