Foot - PSG

PSG : Pochettino annonce la couleur pour Mbappé avant City !

Publié le 1 mai 2021 à 19h45 par A.C.

Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de l’état de santé de Kylian Mbappé.

L’un des plus grands rendez-vous de la saison s’approche pour le Paris Saint-Germain, avec la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Défaits à l’aller, les Parisiens doivent inverser la tendance... mais la présence de Kylian Mbappé pose question. L’attaquant a en effet été victime d’une blessure à la cuisse lors de ce match aller et n’était pas dans le groupe ce samedi, pour la rencontre de Ligue 1 face au RC Lens (2-1). Son absence n’a fait qu’alimenter l’inquiétude autour de sa forme et de sa présence pour le match retour contre Manchester City.

« Est-ce que Mbappé sera là mardi ? Je suis toujours optimiste »