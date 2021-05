Foot - PSG

PSG : Après Neymar, Kimpembe donne le ton pour Manchester City !

Publié le 1 mai 2021 à 19h15 par Th.B.

Bien que Manchester City ait pris une option pour une qualification en finale de Ligue des champions, ayant gagné à l’extérieur, le PSG croit en ses chances d’inverser la tendance à City. Et ce n’est pas son défenseur Presnel Kimpembe qui dira le contraire.

Ayant pourtant fait forte impression face au FC Barcelone et au Bayern Munich lors des tours précédents, le PSG n’a pas su réitérer une telle performance lors des 90 minutes de la demi-finale aller de Ligue des champions au Parc des princes pour la réception de Manchester City. Malgré une première période compacte, le PSG s’est finalement incliné deux buts à un et devra se rendre à l’Etihad Stadium mardi prochain pour inverser la tendance et décrocher son billet pour sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions. Après la défaite concédée à Paris, Neymar croyait déjà à l’exploit pour la demi-finale retour, et Presnel Kimpembe l’assure à son tour : tout est possible à ses yeux.

« Rien n’est impossible »