PSG - Malaise : Un énorme coup dur pour Pochettino avec Mbappé ? La réponse !

Publié le 30 avril 2021 à 21h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est forfait pour le match contre Lens prévu ce samedi, la blessure de l’international français ne remettrait pas en cause sa participation au match retour contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions mardi prochain.

Apparu diminué contre Manchester City mercredi dernier en demi-finale aller de la Ligue des champions (défaite 2-1 des Parisiens au Parc des Princes), l’état de santé de Kylian Mbappé préoccupe de nombreux observateurs du PSG. Plus encore, il a été annoncé ce vendredi que le joueur de 22 ans sera forfait contre Lens ce samedi, Mauricio Pochettino se montrant en plus évasif quant à la gravité de la blessure de l’international français, qui souffre d’une contracture au mollet droit. « Kylian Mbappé a une gêne au mollet droit. On espère que ce n'est rien de grave et qu'il pourra être avec nous le plus rapidement possible », a indiqué l’entraineur du PSG en conférence de presse.

Kylian Mbappé n’a besoin que de repos et de massages