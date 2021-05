Foot - PSG

PSG - Malaise : Le gros coup de gueule d’Idrissa Gueye contre ses coéquipiers !

Publié le 1 mai 2021 à 12h15 par T.M.

Face à Manchester City, le PSG s’est totalement écroulé en deuxième mi-temps. Une prestation qui n’a visiblement pas plu à Idrissa Gueye.

En demi-finale aller de la Ligue des Champions, le PSG s’est donc incliné au Parc des Princes (1-2) face à Manchester City. Une contre-performance qu’on était loin d’imaginer après la première mi-temps. En effet, à la pause, les hommes de Mauricio Pochettino menaient au score et venaient de réaliser une très grosse prestation. Mais au retour des vestiaires, le PSG a affiché un visage totalement différent. Sous l’eau pendant 45 minutes, les Parisiens n’ont fait que courir après la balle. De quoi taper sur les nerfs de certains à l’instar d’Idrissa Gueye qui a fini par se faire expulser suite à un violent tacle sur Ilkay Gündogan.

« On se fait tourner comme pas possible »