Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : À Paris, on se mobilise pour Manchester City !

Publié le 1 mai 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que Neymar et Alessandro Florenzi avaient directement fait part de leur foi quant à un retour gagnant du PSG face à Manchester City la semaine prochaine, Presnel Kimpembe et Mauricio Pochettino ont à leur tour évoqué cette demi-finale tant attendue.

Ils avaient fait le job à Barcelone en surclassant les coéquipiers de Lionel Messi 4 buts à 1 avant de valider leur ticket pour les quarts de finale. Ils avaient réalisé l’exploit de gagner à Munich 3 buts à 2 avant de s’incliner 1 but à 0 au Parc des princes face au Bayern, mais l’essentiel était fait et la qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions était assuré. Néanmoins, alors que le plus dur avait été fait avec l’ouverture du score de Marquinhos, les joueurs du PSG ont finalement étaient battus par une équipe de Manchester City particulièrement bien organisée (2-1). Un résultat qui avait engendré des regrets chez Alessandro Florenzi dans la foulée de la défaite. « Nous avons très bien commencé le match en première mi-temps. Après la pause, ils ont eu deux séquences chanceuses, un centre qui est entré dans le but, et un tir qui est passé entre deux de nos joueurs. Mais ce genre de rencontres se jouent sur de petits détails et ce soir ils sont allés dans leur sens, mais nous devons croire en notre potentiel. Nous sommes assez bons pour obtenir le résultat dont nous avons besoin à Manchester ». Le latéral droit du PSG n’était pas le seul à tenir ce discours plein d’espoir pour la demi-finale retour de la Ligue des champions qui se jouera à l’Etihad Stadium mardi. Ayant manqué le coche à domicile au Parc des princes mercredi, le PSG devra y croire et avoir la foi selon son numéro 10, Neymar qui faisait passer ce message sur ses réseaux sociaux. « Nous avons perdu une bataille mais la guerre continue. Je crois en mon équipe, je crois que nous pouvons être meilleurs que nous l'étions. ALLEZ PARIS 1 % de chance, 99 % de foi ».

Kimpembe et Pochettino donnent de la voix avant Manchester