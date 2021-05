Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Dembélé… Quel joueur du Barça dans l’opération Neymar ?

Publié le 2 mai 2021 à 4h30 par T.M.

En coulisse, le FC Barcelone serait passé à l’offensive pour Neymar. Et pour convaincre le PSG, un joueur de Koeman pourrait bien être inclus dans la transaction. Mais qui ?

Parti pour prolonger avec le PSG, Neymar retarderait finalement la signature de son nouveau contrat… pour rejoindre le FC Barcelone. Selon les informations de RAC1 , le Brésilien aurait toujours envie de revenir en Catalogne et cet intérêt serait réciproque. En effet, Neymar serait la priorité de Joan Laporta et les deux camps seraient d’ailleurs déjà en contact. Et des discussions existeraient également entre le PSG et le Barça. Et bien que les Parisiens aient fermé la porte, il y aurait un espoir.

Une grosse opération en préparation

En effet, à Barcelone, on estimerait pouvoir recruter Neymar sous la forme d’une opération à 60M€, tout en incluant un joueur dans la balance. Mais reste à savoir qui pourrait faire le chemin en direction du PSG. Ces derniers mois, deux noms sont revenus avec insistance : Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Alors que le premier est annoncé sur le départ, le second pourrait également ne pas être retenu par le Barça puisque sa prolongation serait finalement compliquée. Verra-t-on alors Griezmann ou Dembélé être échangé contre Neymar ? D’autres joueurs pourraient en tout cas servir de monnaie d’échange à l’instar d’Emerson, qui plairait d’ailleurs à Leonardo, ou même Philippe Coutinho dont les Blaugrana cherchent à se séparer.