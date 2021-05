Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie troublante d’un proche de Neymar…

Publié le 2 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Arrivé libre au PSG à l’été 2017 aux côtés de son grand ami Neymar alors qu’il était initialement parti pour s’engager avec Manchester City, Daniel Alves affiche de gros regrets sur ce choix de carrière.

C’est un fait, le mercato estival 2017 avait clairement marqué le coup dans l’histoire du PSG puisque cet été-là, le directeur sportif de l’époque Antero Henrique avait réussi à recruter Neymar, Kylian Mbappé ainsi que… Daniel Alves ! Le latéral droit brésilien arrivait en fin de contrat avec la Juventus, et il avait même fait capoter son départ vers Manchester City pour privilégier le PSG à la dernière minute. Interrogé par The Guardian, Alves a d’ailleurs fait son mea culpa à ce sujet.

« Pour être honnête, je regrette… »