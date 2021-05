Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barça : Le destin de Samuel Umtiti est déjà scellé !

Publié le 1 mai 2021 à 20h00 par La rédaction

Miné par les blessures pendant un certain temps, Samuel Umtiti peine à se refaire une place à Barcelone et le champion du monde pourrait quitter le Barça cet été.

En difficulté cette saison sur le plan sportif, Samuel Umtiti était de retour après de nombreuses blessures au genou qui l'empêchaient d'être à 100%. Malheureusement, l'opération subie et la rééducation n'ont pas eu l'effet escompté et aujourd'hui, le champion du monde peine à se faire une place au Barça malgré le faible rendement de la charnière centrale. Des rumeurs de transferts l'envoyaient déjà hors du FC Barcelone l'été dernier et il se pourrait que celles-ci s'accentuent encore un peu cette année...

Umtiti déjà loin du Barça ?