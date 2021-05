Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour l’avenir de ce joueur de Zidane !

Publié le 2 mai 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que le contrat de Nacho Fernandez arrivera à expiration le 30 juin 2022, le Real Madrid serait prêt à le pousser vers la sortie cet été.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d’être agitée dans la défense du Real Madrid. Tout d’abord, en fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos est actuellement sur le chemin d’un départ libre à cette date dans la mesure où il ne parviendrait pas à trouver d’accord avec sa direction. Dans le même temps, l’avenir de Raphael Varane s’écrit lui-aussi en pointillés. En effet, à un an de la fin de son contrat qu’il ne souhaiterait pas prolonger selon les échos parus dans la presse dernièrement, l’international français pourrait être vendu cet été, le Real Madrid ne voulant pas le voir partir gratuitement un an plus tard.

Nacho Fernandez vendu en cas de grosse offre ?

Mais ce n’est pas tout, puisque Nacho Fernandez pourrait également être poussé vers la sorite. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2022, le polyvalent défenseur pourrait être mis sur le marché cet été si jamais une grosse offre arrive sur les bureaux du Real Madrid. Reste maintenant à savoir si une proposition de cet acabit sera formée pour Nacho Fernandez au cours des prochaines semaines.