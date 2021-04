Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture se précise dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 27 avril 2021 à 15h15 par La rédaction

En discussion avec le Milan AC concernant une éventuelle prolongation de contrat, Gianluigi Donnarumma refuse pour le moment prolonger. Il serait suivi en Europe et surtout du côté du PSG.

L'avenir de Gianluigi Donnarumma est est encore très incertain au Milan AC, alors que le gardien italien est. pourtant promis à un avenir prometteur. Mêlant jeunesse et expérience, ses performances attirent le regard des plus grands. Et parmi les plus grands, il y a le PSG. En effet, le club parisien et Leonardo suivent le gardien de près depuis quelque temps. Le directeur sportif du club de la capitale le connaît bien puisqu'il a déjà côtoyé à Milan en 2019. De son côté, Donnarumma refuse toujours de prolonger en Italie et le PSG pourrait en profiter.

Donnarumma toujours plus proche de la sortie ?