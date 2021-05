Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme sacrifice réalisé dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 2 mai 2021 à 10h30 par K.V.

Pour Manchester United, prolonger Paul Pogba rimerait avec des exigences financières élevées. Alors que le Real Madrid serait toujours à l'affût, les Red Devils seraient prêts à tout pour conserver leur milieu de terrain.

Le feuilleton Paul Pogba ne cesse de faire couler de l'encre. Alors que son contrat prend fin à l'été 2022, le Français devrait être amené à prendre une décision prochainement. Alors que rien n'est fixé pour le moment, la situation semble être extrêmement claire du côté de Manchester United selon les informations de The Sun . Soit Paul Pogba prolonge avant cet été, ce que les Red Devils espèreraient profondément, soit il pourrait être rapidement vendu, mais pas bradé pour autant. Un transfert libre et gratuit en 2022 serait totalement exclu. Cette situation, complexe et incertaine, attirerait les convoitises et le nom de Paul Pogba serait de nouveau lié au Real Madrid. Face à cela, Manchester United pourrait être amené à sacrifier un joueur.

De Gea sacrifié ?