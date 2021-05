Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une course à deux pour Milik ?

Publié le 2 mai 2021 à 21h15 par A.C.

Alors qu’il a récemment laissé entendre pouvoir rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, Arkadiusz Milik fait toujours parler de lui à l’étranger.

Sera-t-il encore là la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose à l’Olympique de Marseille. Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik pourrait faire un passage express et retourner en Italie cet été, où plusieurs clubs l’attendent les bras ouverts. Pourtant, lors d’un récent entretien accordé à Canal + , le Polonais s’est montré assez clair concernant son avenir à l’OM. « Pourquoi je veux quitter Marseille ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Je me sens bien. Marseille m’a donné une chance dans un moment difficile » a expliqué Milik. « Si je serai à Marseille la saison prochaine ? J’ai un contrat à Marseille, je suis heureux ici, j’ai un contrat avec Marseille. Ça dépendra aussi du club ». Suffisant pour clore les débats au sujet de son avenir ? Pas sûr...

Ça se joue entre la Juventus et la Roma pour Milik