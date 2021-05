Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit une grande porte s'ouvrir dans ce dossier à 0€ !

Publié le 2 mai 2021 à 19h15 par K.V.

En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas pris de décision pour son avenir. Et la situation du portier italien, suivie notamment par le PSG, ne devrait pas être fixée avant la fin de la saison.

Ce n'est plus qu'un simple secret de polichinelle, Leonardo est un admirateur de Gianluigi Donnarumma et aimerait le voir évoluer sous le maillot du Paris Saint-Germain. La situation actuelle du portier de 21 ans laisse à penser que le PSG pourrait arriver à ses fins. En effet, Gianluigi Donnarumma arrive en fin de contrat et il n'a toujours pas rempilé du côté du Milan AC. À en croire les derniers échos, il refuserait même de prolonger, ce qui a eu le don d'agacer les ultras du club milanais. Face à cette situation qui s'envenime, le directeur sportif du club du Milan AC a tenu à clarifier leur politique de gestion des contrats, sans pour autant clarifier la situation de Donnarumma.

«Chaque négociation pour les prolongations est gelée jusqu'à la fin de la saison»