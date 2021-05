Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un projet colossal pour Messi !

Publié le 2 mai 2021 à 18h15 par K.V.

En difficulté financièrement, le FC Barcelone va devoir miser sur un projet sportif béton pour espérer pouvoir convaincre Lionel Messi de rester au club. C'est ce sur quoi Joan Laporta travaille.

Joan Laporta et Lionel Messi s'entendraient à merveille et pourtant, l'Argentin n'aurait toujours pas pris la décision de prolonger son contrat le liant au FC Barcelone. Et pour cause, Lionel Messi a d'ores et déjà annoncé vouloir se concentrer sur la fin de la saison avant de s'asseoir autour d'une table pour réfléchir à son avenir. Sans oublier que de nombreux facteurs entreront en cause et feront pencher la balance en faveur ou en défaveur d'une prolongation. C'est notamment le cas du projet sportif, sur lequel Joan Laporta planche.

Un contrat «à vie» pour Messi