Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il laisser filer Neymar à Barcelone ?

Publié le 2 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de contrat de Neymar, le Brésilien n’aurait toujours pas apposé sa signature sur la proposition du PSG, permettant à la presse catalane de relancer le feuilleton Neymar. Le numéro 10 parisien aurait toujours un retour au FC Barcelone dans un coin de sa tête. Que doit faire Leonardo avec la star auriverde ? C’est notre sondage du jour !

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Neymar. En effet, le numéro 10 du PSG s’est mis d’accord avec Leonardo et l’ensemble du comité de direction pour une prolongation de contrat qui le lierait au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire comme le10sport.com vous l’a souligné. Cependant, depuis la mi-avril, un retour au FC Barcelone prendrait de plus en plus d’ampleur dans la presse espagnole. Et un média catalan a révélé samedi que la star auriverde serait susceptible de répondre favorablement aux sirènes blaugrana. Selon la RAC1, le sentiment serait désormais réciproque et des retrouvailles entre les deux parties pourraient donc avoir lieu cet été si Neymar décidait finalement de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat.

Lionel Messi et Dani Alves, les motivations de Neymar pour revenir au FC Barcelone ?