Mercato - PSG : Ronaldo a posé une énorme condition pour son avenir

En fin de contrat en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus si la Vieille Dame ne parvenait pas à se qualifier en Ligue des Champions.

Arrivé à la Juventus en provenance du Real Madrid à l'été 2018, Cristiano Ronaldo était venu avec de grandes ambitions. La trentaine passée, il souhaitait se lancer un nouveau défi chez un autre cador européen. Son objectif : réussir ailleurs qu'au Real Madrid ! Mais depuis le début de son expérience en Italie, le Portugais peine à obtenir les résultats escomptés avec sa nouvelle équipe, et ce, malgré des statistiques encore bien au dessus de la moyenne.

Cristiano Ronaldo sur le départ ?