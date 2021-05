Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est en grande difficulté dans ce dossier chaud !

Publié le 2 mai 2021 à 16h30 par La rédaction

Depuis le début de la saison, c’est le secteur offensif qui fait défaut à l’ASSE. Claude Puel lutte pour trouver l’attaquant qui lui manque tant. Pourtant, ce n’est pas faute de multiplier les pistes pour trouver la perle rare. Mais les Verts ne semblent pas au bout de leurs peines.

La chance ne sourit pas à Claude Puel concernant les attaquants. Depuis quelques temps maintenant, le technicien français se cherche du renfort dans le secteur offensif. Et même si l’ASSE multiplie les pistes, pour l’instant rien ne marche. L’été dernier, les Verts ont du essuyer l’échec du dossier M’Baye Niang. Le Sénégalais avait fait échouer le transfert en écartant des discussions ses agents habituels selon les informations de L'Equipe . Les dirigeants stéphanois ont donc décidé de retenter leur chance cet hiver. Mais même scénario, alors que tout semblait sur le point d’être fait avec Mostafa Mohamed, le transfert n’a finalement pas été conclu et l’Egyptien a filé du côté de Galatasaray. Finalement, l’ASSE s’est rabattue sur Anthony Modeste, mais même là encore, la chance ne sourit pas aux Verts.

Modeste n’a pas convaincu

En effet, l’attaquant de 33 ans est considéré comme un échec à Saint-Etienne. Arrivé en prêt sans option d’achat en provenance de Cologne à la toute fin du mercato hivernal, le Français peine à convaincre dans le Forez. En huit rencontres toutes compétitions confondues avec les Verts , Anthony Modeste n’a pour l’instant pas inscrit le moindre but ni délivré de passes décisives. Pire encore, l'attaquant français a été opéré d'une pubalgie qui l'écarte des terrains jusqu'à la fin de la saison. Tout naturellement, Modeste devrait retrouver Cologne à la fin de la saison, et l’ASSE est contrainte de se chercher un nouvel attaquant. Ainsi, les Verts suivraient plusieurs pistes.

L’ASSE va devoir se battre pour ses nouvelles pistes