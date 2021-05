Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier départ se confirme déjà pour cet été !

Publié le 2 mai 2021 à 15h30 par A.M.

Prêté cet hiver à l'Olympique de Marseille, Olivier Ntcham ne devrait pas être conservé par le club phocéen à l'issue de la saison. Mais que le milieu de terrain français se rassure, John Kennedy, entraîneur du Celtic Glasgow, semble toujours compter sur lui.

L'un des objectifs prioritaires de Pablo Longoria lors du mercato hivernal était de trouver un nouveau milieu de terrain. Et pour cause, Morgan Sanson a rejoint Aston Villa tandis que Michaël Cuisance, prêté par le Bayern Munich l'été dernier, ne donne pas entière satisfaction depuis son arrivée. Dans cette optique, c'est finalement Olivier Ntcham qui a débarqué sous la forme d'un prêt avec une option d'achat comprise entre 6 et 8M€ en provenance du Celtic Glasgow. Toutefois, tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'international espoirs français rapidement impliqué indirectement dans le départ d'André Villas-Boas, qui avait publiquement assuré qu'il ne voulait pas d'Olivier Ntcham et qu'il n'avait pas été mis au courant de cette arrivée. Une sortie qui a précipité le licenciement du technicien portugais. Mais l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM n'a pas vraiment permis à Ntcham de se révéler puisqu'il n'entre pas dans les plans de son nouvel entraîneur, au point qu'un départ à l'issue de cette saison semble désormais inévitable.

Le Celtic ouvre la porte au retour de Ntcham