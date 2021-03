Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La décision est prise pour l’avenir de Ntcham ?

Publié le 28 mars 2021 à 9h10 par T.M.

Alors que l’OM dispose d’une option d’achat d’environ 5M€, Olivier Ntcham ne semble pas parti pour poursuivre son aventure sur la Canebière.

Pour pallier le départ de Morgan Sanson à Aston Villa, Pablo Longoria est parti chercher Olivier Ntcham au Celtic Glasgow lors du dernier mercato hivernal. Une arrivée qui a provoqué de gros tremblements de terre à l’OM puisqu’elle a été à l’origine du départ d’André Villas-Boas, qui ne voulait pas du Français. Et bien que Jorge Sampaoli se soit installé sur le banc de l’OM, cela n’a pas changé grand chose pour Ntcham, qui enchaine que des bouts de matchs sous le maillot phocéen. Dans cette situation, le prêt du joueur de 25 ans ne devrait pas se transfert en transfert définitif.

Un retour en Ecosse !