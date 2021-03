Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur en fin de contrat faut-il conserver en priorité cet été ?

Publié le 28 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

À la fin de la saison, douze joueurs de l’OM verront leur contrat s’achever. Mais selon vous, qui faut-il absolument conserver ?

La saison de l’OM n’aura pas été de tout repos. Entre une guerre avec ses supporters, le départ d’André Villas-Boas et la nomination de Pablo Longoria à la tête du club, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, désormais vice-président du conseil de surveillance, l’Olympique de Marseille a connu de gros changements, et ce n’est pas encore terminé. En effet, un mercato agité attend l’écurie marseillaise cet été, et pour cause, pas moins de douze joueurs arrivent en fin de contrat. Mais Pablo Longoria pourrait être tenté d’en conserver quelques-uns.

Thauvin, Amavi, Cuisance… Qui faut-il conserver cet été ?