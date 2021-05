Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah ouvre une énorme porte pour son avenir !

Publié le 2 mai 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que Mohamed Salah ferait partie des pistes étudiées par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, l'international égyptien a laissé planer le doute concernant son avenir à Liverpool.

Bien que l'objectif prioritaire du Paris Saint-Germain soit de conserver Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022, tant qu'il n'a pas prolongé son bail, la menace d'un départ est toujours présente. Par conséquent, la direction du club de la capitale scrute le marché afin d'anticiper un éventuel départ de son Champion du monde. Dans cette optique, Téléfoot révélait que la grande priorité du PSG se nommait Mohamed Salah. L'ailier égyptien semble en effet arriver en fin de cycle à Liverpool.

«Personne dans le club ne me parle de quoi que ce soit»