Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba bientôt scellé ?

Publié le 2 mai 2021 à 12h15 par K.V.

Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain... Paul Pogba serait des plus convoités. Pour autant, Manchester United n'aurait pas dit son dernier mot.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba n'a toujours pas prolongé son bail le liant à Manchester United. De quoi pousser les Red Devils à prendre certaines décisions ? À en croire les informations dévoilées par The Sun , les dirigeants mancuniens souhaiteraient toujours conserver Paul Pogba mais, si cela ne se fait pas avant l'été, ils pourraient envisager une vente pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. Et, même si Manchester United réclamerait plus de 105M€ - soit le montant dépensé en 2016 - pour laisser filer Paul Pogba cet été, les prétendants ne manqueraient pas. Et le PSG ferait partie de la liste. Pas de quoi décourager Manchester United pour autant.

Manchester United va accélérer le pas !