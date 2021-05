Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo dans le dossier Pogba !

Publié le 2 mai 2021 à 11h15 par K.V.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Paul Pogba, qui pourrait quitter Manchester United cet été, Leonardo pourrait être doublé par l'un de ses concurrents.

Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain... Paul Pogba attire les convoitises et son dossier risque de faire couler énormément d'encre d'ici à la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, sa situation n'est toujours pas fixée. En fin de contrat le 30 juin 2022 à Manchester United, Paul Pogba n'a toujours pas rempilé. Et, si cela ne se fait pas d'ici l'été, Manchester United pourrait fortement envisager de le vendre, comme le révèle The Sun , sans pour autant le brader. À en croire les derniers échos dans la presse, nombreux seraient les clubs à vouloir s'offrir les services de Paul Pogba. Et l'un d'eux se détacherait dans cette course.

La Juventus en pole pour Pogba ?