Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid tente un autre énorme coup à Paris !

Publié le 2 mai 2021 à 9h45 par A.M.

Déjà à fond pour tenter de récupérer Kylian Mbappé, le Real Madrid tenterait également sa chance pour recruter Marquinhos afin de totalement remodeler sa charnière centrale.

Cet été, le Real Madrid tentera de réaliser un gros mercato afin de se relancer. Malgré l'échec du projet de la Super Ligue initié en grande partie par Florentino Pérez, le club merengue semble avoir l'intention de frapper fort lors du prochain marché des transferts. Et le PSG pourrait être la cible des Madrilènes. En effet, l'objectif principal du Real Madrid se nomme bien évidemment Kylian Mbappé, mais visiblement la direction de la Casa Blanca ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et pourrait poursuivre sur sa lancée.

Le Real intéressé par Marquinhos ?