Mercato - PSG : Zidane, l'atout numéro 1 du Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 2 mai 2021 à 11h30 par A.M.

Cet été, Kylian Mbappé sera au cœur des toutes les discussions concernant son avenir. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 au PSG et s'il ne prolonge pas, une vente cet été deviendra inévitable. Du côté du Real Madrid, on suit la situation avec attention. Et Zinedine Zidane pourrait être la clé de ce dossier.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question que se posent tous les fans de football. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français au PSG prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera sérieusement envisagée afin d'éviter un départ libre dans un an qui serait un terrible manque à gagner pour le club de la capitale. En attendant la réponse de Kylian Mbappé qui tarde à arriver, le Real Madrid est plus que jamais à l'affût. Malgré tout, après l'échec du projet de la Super Ligue, initié en grande partie par Florentino Pérez, le club merengue pourrait se retrouver en difficulté d'un point de vue financier pour boucler une telle opération. D'autant plus que Liverpool et Manchester City sont également dans le coup et les clubs de Premier League souffrent moins de la crise que les autres écuries européennes. C'est la raison pour laquelle, le Real Madrid compte sur Zinedine Zidane pour convaincre Kylian Mbappé.

Zidane pourrait convaincre Mbappé