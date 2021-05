Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta va tout changer pour l'avenir de Messi !

Publié le 2 mai 2021 à 17h15 par K.V.

Et si Lionel Messi finissait par prolonger son aventure au FC Barcelone ? De nombreux détails vont entrer en compte pour que l'Argentin prenne une telle décision, dont son entente avec Joan Laporta.

Outre les finances du FC Barcelone, qui sont évidemment mises à mal, la qualité du projet sportif proposé et des renforts apportés à l'effectif, Lionel Messi pourrait également être influencé par un tout autre facteur. À savoir que l'Argentin, qui arrive en fin de contrat et qui a pris la décision d’attendre la fin de la saison pour réellement se pencher sur son avenir, s'appuie énormément sur ses relations. D'autant plus que Joan Laporta, le nouveau président du Barça, n'est arrivé qu'il y a quelques semaines et que sa prise de pouvoir était déterminante pour l'avenir de Lionel Messi.

Laporta et Messi s'entendraient à merveille !