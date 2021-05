Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma reçoit un soutien très fort face à sa situation !

Publié le 2 mai 2021 à 22h15 par K.V.

Pris à partie par des ultras qui ne comprennent pas qu'il n'ait pas encore signé sa prolongation de contrat, Gianluigi Donnarumma fait énormément parler. Paolo Maldini a tenu à prendre sa défense, sans pour autant éclaircir sa situation.

« À partir d'aujourd'hui, chaque négociation pour les renouvellements est gelée jusqu'à la fin de la saison et ce, pour permettre à l'équipe de se concentrer uniquement sur le championnat. En attendant, nous continuerons à protéger nos joueurs. » Dans des propos rapportés par Calcio Mercato , Paolo Maldini, directeur sportif du Milan AC, a laissé planer le doute quant à l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Le jeune portier aurait quant à lui refusé de prolonger. Une situation qui attire les autres clubs, désireux de renforcer leur effectif avec l'arrivée d'un jeune gardien en fin de contrat, mais surtout qui déplaît aux ultras du club. À tel point que, selon les informations dévoilées par Sky Italia , certains d'entre eux auraient pris Donnarumma à partie pour l'interroger sur sa situation et pour lui lancer un ultimatum. À savoir que, si le portier italien ne prolonge pas son contrat avant le match face à la Juventus, programmé samedi prochain, ils ne voudront pas le voir sur le terrain. Un débordement qui a fait énormément réagir et qui prouve la gravité de la situation. Paolo Maldini a également tenu à défendre son joueur et à recadrer ses supporters.

« Ce qui s'est passé avec Donnarumma n'aide pas... »