Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet enorme signal sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 3 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

Dans deux mois, Sergio Ramos ne sera peut-être plus un joueur du Real Madrid. Il n'y aurait toujours pas d'accord concernant une prolongation de contrat et la situation semble se détériorer de plus en plus entre le capitaine du Real Madrid et son président, Florentino Pérez.

Le Real Madrid s'apprêterait à accueillir un grand défenseur central en la personne de David Alaba. Mais le club merengue pourraient perdre Sergio Ramos dans le même temps. En effet, le capitaine de la Casa Blanca arrive en fin de contrat d'ici deux mois et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé concernant une éventuelle prolongation. À 35 ans, Sergio Ramos souhaiterait signer deux ans de plus mais le Real ne serait disposé à lui offrir qu'un an d'engagement, et ce, avec une baisse de salaire. Les points de vues diverges et la tension commencerait à monter au sein du club.

Une tension entre Sergio Ramos et Florentino Pérez ?