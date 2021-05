Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue dénichée grâce à… André Villas-Boas ?

Publié le 3 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Bien qu’aujourd’hui André Villas-Boas ne soit plus l’entraîneur de l’OM, son ombre pourrait bien planer au-dessus du futur recrutement estival des Phocéens. Explications.

Depuis quelques semaines, un nouveau projet a débuté à l’OM. En effet, Frank McCourt a voulu repartir sur de nouvelles bases et pour cela, Pablo Longoria a été nommé entraîneur tandis que Jorge Sampaoli a remplacé André Villas-Boas sur le banc de touche. Et pour lancer ce nouveau chapitre, de nombreux changements seront apportés cet été lors du mercato. Cela va donc bouger à l’OM et en ce qui concerne les recrues, une piste privilégiée par Villas-Boas pourrait bien être conclue…

Villas-Boas l’avait repéré !