Mercato - PSG : Neymar, Barça… La colère de Leonardo !

Publié le 3 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on aurait donc relancé la machine pour Neymar. Une tentative qui ne plairait toutefois pas au PSG et à Leonardo.

Ces dernières heures, le feuilleton Neymar est encore reparti de plus belle. En effet, alors qu’on annonçait le Brésilien proche de prolonger avec le PSG, le FC Barcelone serait venu mettre son grain de sel. Comme l’a révélé RAC1 , des contacts se seraient tenus entre le club catalan et son ancien joueur, une discussion durant laquelle chacun a fait part de son souhait de se retrouver. Par conséquent, pour rendre cela possible, Neymar retarderait sa prolongation avec le PSG, qui a d’ailleurs été sollicité par les Blaugrana. Et bien que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi aient clairement fermé la porte, l’espoir serait de mise à Barcelone.

Leonardo n’a pas apprécié !