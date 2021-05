Foot - PSG

PSG : Neymar interpelle les Parisiens pour réaliser l'exploit contre Manchester City !

Publié le 2 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Après la victoire contre le RC Lens (2-1) lors de laquelle il a inscrit un but et délivré une passe décisive, Neymar s'est rapidement projeté vers le demi-finale retour de la Ligue des Champions mardi contre Manchester City. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Brésilien est motivé.

Après un match frustrant, le PSG se retrouve en ballottage défavorable pour la qualification en finale de la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale s'est incliné au Parc des Princes contre Manchester City (1-2) de demi-finale aller. Juste après le match, Neymar affichait toutefois rapidement sa motivation en vue du match retour mardi soir. « Nous avons perdu une bataille, mais la guerre continue. Je crois en mon équipe, je crois que nous pouvons être meilleurs que nous ne l’avons été. 1% de chance 99% de foi », écrivait le Brésilien sur Twitter . Mais avant cela, le PSG recevait le RC Lens en Ligue 1 samedi. Une rencontre cruciale dans la course au titre remportée par les Parisiens (2-1) notamment grâce à un très bon Neymar.

«Nous avons encore quelques détails à améliorer bien sûr»

Buteur et passeur décisif pour Marquinhos, Neymar a affiché sa satisfaction après la rencontre sur les médias du PSG : « No us savions que ce serait un match disputé et difficile, mais nous avons obtenu ce dont nous avions besoin, à savoir la victoire. Bien sûr, le match a été compliqué pour nous, ça nous a pris beaucoup de temps. Une grande partie de l'équipe était un peu fatiguée, encore plus mentalement que physiquement, et nous devions récupérer le plus tôt possible pour jouer ce match. Nous avons encore quelques détails à améliorer bien sûr, mais nous avons fait le plus important, nous avons cette victoire pour nous maintenir en vie dans la lutte pour le titre. » L'occasion pour le Brésilien aussi de se projeter vers la demi-finale retour de Ligue des Champions.

«Je pense que chaque Parisien doit croire en nous !»