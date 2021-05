Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant Manchester City, Mauricio Pochettino reçoit une grande nouvelle !

Publié le 2 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Ayant contracté une contracture au mollet droit, Kylian Mbappé n’a pas pris part au match opposant le PSG à Lens samedi, Kylian Mbappé devrait être de la partie mardi à Manchester City.

Étant passé à côté de son match face à Manchester City mercredi dernier, lui qui n’a pas pris le moindre tir et a touché moins de ballons que Keylor Navas et Ederson, les deux gardiens de la demi-finale aller de Ligue des champions, Kylian Mbappé avait fini le match en boitant. Le champion du monde souffrirait d’une contracture au mollet droit. De passage en conférence de presse vendredi, Mauricio Pochettino faisait passer le message suivant quant à l’état physique de Mbappé. « Kylian Mbappé a une gêne au mollet droit. On espère que ce n'est rien de grave et qu'il pourra être avec nous le plus rapidement possible ».

Mbappé présent à Manchester ?