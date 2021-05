Foot - PSG

PSG : Le message très fort de Neymar avant le choc contre Manchester City !

Publié le 2 mai 2021 à 11h45 par A.M.

Après la victoire contre le RC Lens (2-1), Neymar s'est réjoui de ce succès dans la course au titre en Ligue 1, et en vue de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City.

Avant de retrouver Manchester City mardi soir à l'Etihad Stadium, le PSG devait absolument s'imposer contre le RC Lens afin de ne pas hypothéquer ses chances de titre en Ligue 1. C'est chose faite puisque les Parisiens se sont imposés (2-1) grâce notamment à un très bon Neymar auteur de l'ouverture du score et de la passe décisive pour Marquinhos sur corner. De bon augure avent de retrouver les Citizens pour tenter de réaliser un exploit en Angleterre, comme le soulignait Neymar samedi après-midi.

«Nous avons encore quelques détails à améliorer bien sûr»