PSG : Verratti, tactique… Pochettino prépare du lourd pour Manchester City !

Publié le 1 mai 2021 à 21h45 par Th.B.

Alors que le PSG va devoir refaire son retard et cela sans Idrissa Gueye qui est suspendu, Mauricio Pochettino a ouvert la porte à un nouveau rôle pour Marco Verratti pour Manchester City mardi prochain ainsi que quelques choix tactiques.

S’étant incliné à domicile face à un Manchester City appliqué mercredi pour le compte de la demi-finale aller de Ligue des champions (2-1), le PSG devra aller créer l’exploit à l’Etihad Stadium mardi prochain. Il faudra marquer à deux reprises, sans encaisser de but et surtout, aller au combat sans Idrissa Gueye qui a été expulsé lors de la première manche de cette double-confrontation face aux Skyblues de Pep Guardiola. En raison du contexte et des armes à sa disposition, Mauricio Pochettino a promis des décisions stratégiques lors d’un point presse ce samedi.

« Verratti plus bas sur le terrain mardi face à City, j'y ai pensé »