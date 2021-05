Foot - PSG

PSG - Clash : L’énorme tacle de Riyad Mahrez à Bakker !

Publié le 1 mai 2021 à 21h10 par La rédaction

L'ambiance sur le terrain lors de la demi-finale aller entre le PSG et Manchester City était plutôt tendue. Riyad Maheza n'a d'ailleurs pas manqué de remettre Mitchel Bakker à sa place.

Mardi dernier, le PSG et Manchester City s'affrontaient au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Entre les deux géants européen, une place en finale est donc en jeu et pour le moment, ce sont les hommes de Pep Guardiola qui ont l'avantage grâce à leur victoire (1-2). Et pour les Citizens, tout s'est fait en deuxième mi-temps quand les joueurs de Mauricio Pochettino ont totalement baissé de rythme. Le PSG a alors multiplié les erreurs et les fautes, dont celle d'Idrissa Gueye, qui a d'ailleurs été exclu. Et en marge de cette action, Riyad Mahrez s'en est notamment pris à Mitchel Bakker.

Quand Mahrez recarder Bakker...