Mercato - OM : Les «pépites» attendues par Longoria à l’OM sont ciblées !

Cet été, Pablo Longoria compterait se tourner vers de jeunes joueurs en devenir pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Quelles seront ces pépites qui débarqueront à l’OM cet été ? Réponse.

Alors qu’un nouveau projet a débuté à l’OM , c’est Pablo Longoria qui sera en charge de le mener à bien. Pour cela, le président phocéen travaillera en étroite collaboration avec Jorge Sampaoli, l’entraîneur, pour construire le meilleur effectif. Ainsi, cet été, cela devrait énormément bouger et malgré des moyens limités, des recrues sont attendues sur la Canebière. Il y a quelques jours, Pablo Longoria en avait d’ailleurs dit plus sur ses plans pour ce recrutement et les profils qu’il comptait faire venir à l’OM cet été. Ainsi, le président phocéen avait annoncé : « Ce que je peux confirmer, c’est qu’on travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience ». Déjà amorcée ces derniers mois avec les arrivées de Luis Henrique et de Franco Tongya, la politique de Longoria de se tourner vers de jeunes joueurs en devenir, afin de possiblement réaliser de gros plus-values, va donc se poursuivre du côté de l’OM…

Thiago Almada, la priorité !

Pablo Longoria l’a annoncé, des pépites sont attendues à l’OM cet été. Mais reste à dénicher les meilleurs talents et réaliser les bons paris. Pour cela, le président phocéen peut compter sur son réseau, qui l’a notamment mené en Argentine. Avec Jorge Sampaoli, ils seraient notamment tombés sous le charme d'un certain Thiago Almada. A 20 ans, le crack argentin, qui évolue aujourd’hui au Vélez Sarsfield, est d’ailleurs annoncé comme le « futur Messi » rien que ça. Recruter Almada serait donc un énorme coup pour l’OM, mais le joueur du club de Buenos Aires ne sera pas donné. Alors que sa clause libératoire est fixé à 25M€, un montant moindre pourrait être accepté, mais il faudra se montrer convaincant car il y a du monde dessus, à l’instar de l’Inter Milan. Mais c’est bien l’OM qui aurait l’avantage puisque selon les informations de Football Club de Marseille , un accord oral existerait déjà avec Thiago Almada.

