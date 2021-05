Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik a créé un gros malaise pour son avenir…

Publié le 4 mai 2021 à 5h15 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’avenir d’Arkadiusz Milik interroge. Et les propos de l’attaquant de l’OM ne manquent pas d’interpeller.

Mis sur la touche à Naples, Arkadiusz Milik devait se relancer afin de pouvoir disputer l’Euro avec la Pologne. Et c’est donc ce qu’il a fait l’hiver dernier en débarquant à l’OM et pour le moment, cela fonctionne plutôt bien. Néanmoins, l’expérience pourrait déjà prendre fin. En effet, cet été, Milik pourrait faire ses valises, lui qui n’a d’ailleurs pas caché ses envies de joueur ailleurs qu’à l’OM. « Je veux jouer dans les plus grands clubs. Nous verrons », expliquait-il il y a quelques semaines dans un entretien accordé à L’Equipe .

Des propos qui passent mal…