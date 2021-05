Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une excellente nouvelle pour Kylian Mbappé ?

Publié le 4 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Pour le Real Madrid, accueillir Kylian Mbappé ne sera pas simple. Néanmoins, les planètes pourraient bien être en train de s’aligner. Explications.

Jusqu’à présent, le Real Madrid a toujours rencontré un échec pour recruter Kylian Mbappé. Mais aujourd’hui, Florentino Pérez semble être plus proche que jamais de recruter l’attaquant du PSG. En effet, celui-ci est encore loin de prolonger et si cela restait ainsi, il pourrait bien être vendu cet été. Son avenir pourrait alors s’écrire au Real Madrid, mais son transfert est encore loin d’être acté. En effet, avec le contexte actuel, les finances de la Casa Blanca ne sont pas au top. Par conséquent, pour rendre viable cette opération Mbappé, il faut réaliser de nombreuses économies…

Bale qui part, Mbappé qui arrive ?