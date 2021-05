Foot - PSG

PSG - Malaise : La pression monte autour de Kylian Mbappé !

Publié le 3 mai 2021 à 19h30 par A.C. mis à jour le 3 mai 2021 à 20h54

Touché à l’aller, Kylian Mbappé pourrait rater la demi-finale retour de Ligue des Champions de ce mardi, face à Manchester City.

Défait au match aller (2-1), le Paris Saint-Germain ne semblait pas s’inquiéter plus que ça pour Kylian Mbappé. L’attaquant a en effet disputé l’intégralité de la rencontre contre Manchester City et en dépit de douleurs aux jambes, son état ne semblait pas être inquiétant. Pourtant, plus les jours ont défilé, plus la situation e Mbappé semble s’être aggravée. Mais vendredi dernier, le PSG a finalement annoncé une contracture au mollet droit pour sa star, qui n’était même pas dans le groupe pour la réception du RC Lens ce week-end (2-1), en Ligue 1. Le match retour approchant, les doutes ont commencé à devenir de plus en plus nombreux, même si dimanche matin, Téléfoot assurait que Mbappé allait bien être du déplacement à Manchester.

Pochettino s’inquiète, Guardiola se méfie