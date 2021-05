Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce de Guardiola sur Kylian Mbappé !

Publié le 3 mai 2021 à 15h45 par T.M.

Touché, Kylian Mbappé est toujours incertain pour la rencontre face à Manchester City. Toutefois, à ce sujet, Pep Guardiola n’a pas vraiment de doute.

Ce mardi, le PSG devra frapper fort à l’Etihad Stadium pour renverser Manchester City et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Pour cela, Mauricio Pochettino aura besoin de toutes ses forces et de ses meilleurs joueurs. Or, à la veille de ce choc, le doute subsiste sur l’état de santé de Kylian Mbappé. En effet, touché lors du match aller, le Français avait été laissé au repos ce week-end, mais ce lundi, il a été aperçu en train de boiter. Cela pourrait donc sentir mauvais pour la participation de Mbappé à cette rencontre…

« Je m'attends à ce qu'il joue »