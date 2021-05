Foot - PSG

PSG - Malaise : Un énorme coup dur à venir pour Pochettino avec Mbappé ?

Publié le 3 mai 2021 à 14h15 par H.G. mis à jour le 3 mai 2021 à 14h17

Alors que Kylian Mbappé était annoncé comme apte pour le match contre Manchester City ce mardi, la tendance pourrait être en trin d’évoluer dans le mauvais sens.

Victime d’une contracture au mollet droit face à Manchester City la semaine dernière au Parc des Princes (défaite 2-1 des Parisiens), Kylian Mbappé avait été laissé au repos ce samedi contre Lens. Seulement voilà, le PSG justifiât cette absence en expliquant qu’il ne s’agissait que de précaution et que l’international français devrait bien tenir sa place pour la demi-finale retour contre les Citizens ce mardi à l’Etihad Stadium. Seulement voilà, après que Kylian Mbappé ait été vu en train de boiter à l’aéroport sur le chemin de Manchester, les nouvelles sont clairement mauvaises en ce lundi après-midi.

Kylian Mbappé est incertain contre Manchester City !