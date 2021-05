Foot - PSG

PSG : Manchester City, qualification… Le PSG donne le ton avant le choc !

Publié le 3 mai 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG n’aura pas le droit à l’erreur ce mardi en demi-finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City, Alessandro Florenzi estime que lui et ses coéquipiers ont leur destin entre leurs mains.

Après avoir sorti le FC Barcelone en huitièmes puis le Bayern Munich en quarts, le PSG est maintenant opposé au Manchester City de Pep Guardiola en demi-finales de la Ligue des champions. Et le moins que l’on puisse dire est que cette double-confrontation n’a pas commencé de la meilleure des manières puisque les Parisiens se sont inclinés 2-1 à domicile mercredi dernier lors du match aller. Pourtant auteurs d’une excellente première période au cours de laquelle ils ont su dominer les Citizens , les hommes de Mauricio Pochettino ont totalement lâché prise lors du second acte en encaissant deux buts évitables et en terminant la rencontre en infériorité numérique après un carton rouge infligé à Idrissa Gueye. Bref, le PSG n’est clairement pas en bonne posture, et il est désormais condamné à l’exploit s’il veut se hisser en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la deuxième année consécutive. La confrontation retour aura lieu ce mardi à l’Etihad Stadium, à 21h, sans Idrissa Gueye donc, tandis que la présence de Kylian Mbappé au coup d’envoi demeure incertaine pour l’heure, lui qui souffre d’une contracture au mollet droit. Mais quoi qu’il en soit, malgré tous les événements contraires et la fatigue, les joueurs du PSG entendent plus que tout réaliser un grand match pour éliminer Manchester City. Et c’est précisément le discours qu’a tenu Alessandro Florenzi auprès des médias officiels du club parisien, peu de temps après que Neymar ait dit être prêt à « mourir sur le terrain » pour arracher cette qualification.

« Nous allons y aller avec beaucoup de cœur »