PSG : Mauricio Pochettino pourrait faire un choix fort face à Manchester City !

Publié le 3 mai 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le PSG devra composer avec l’absence d’Idrissa Gueye ce mardi contre Manchester City, Mauricio Pochettino pourrait de nouveau faire bouger Marco Verratti afin de combler le vide laissé par le Sénégalais.

Après avoir perdu 2-1 le match aller au Parc des Princes mercredi dernier, le PSG n’aura pas d’autre choix que de s’imposer à l’Etihad Stadium ce mardi s’il veut éliminer Manchester City et ainsi se qualifier pour sa deuxième finale consécutive en Ligue des champions. Les hommes de Mauricio Pochettino devront donc revêtir leur plus beau costume des grands soirs, mais il y a déjà une ombre au tableau avant cette rencontre, à savoir la suspension d’Idrissa Gueye. En effet, le milieu parisien avait reçu un carton rouge la semaine dernière à l’aller et il manquera donc cette confrontation retour. Cela est un véritable coup dur pour le PSG tant l’ancien joueur d’Everton s’est montré performant lors des dernières rencontres en Ligue des Champions.

Marco Verratti devant la défense, Julian Draxler côté gauche ?