PSG - Malaise : Pochettino envoie un nouveau message fort sur Mbappé !

Publié le 2 mai 2021 à 9h15 par A.M.

Touché au mollet et absent contre le RC Lens (2-1), Kylian Mbappé semble incertain pour la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City mardi soir. Mais Mauricio Pochettino tente de se montrer rassurant.

Avec ou sans Mbappé ? C'est la question que se posent tous les supporters du PSG depuis samedi. Et pour cause, l'attaquant français était absent pour la réception du RC Lens au Parc des Princes. Et bien que les Parisiens se soient imposés (2-1), les doutes subsistent concernant la participation de Kylian Mbappé à la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City mardi soir. Le Champion du monde souffrirait d'une contracture au mollet et son absence pour se choc serait un énorme coup dur pour le PSG, en ballotage défavorable pour une qualification en finale depuis sa défaite à l'aller (1-2).

Pochettino est optimisme pour Mbappé