Foot - PSG

Ligue des Champions : PSG, City... Qui doit remplacer Gueye dans le XI de Pochettino ?

Publié le 3 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

En l'absence d'Idrissa Gueye, suspendu, Mauricio Pochettino doit changer son XI de départ face à Manchester City ce mardi. Mais qui remplacera numériquement l'international sénégalais au coup d'envoi à l'Etihad Stadium ? C'est notre sondage du jour !

Pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG a hérité de Manchester City. Alors qu'ils recevaient au match aller, les hommes de Mauricio Pochettino se sont fait surprendre par les Citizens de Pep Guardiola (1-2) malgré une très bonne première période. Pour ce grand rendez-vous, le technicien argentin avait décidé de mettre en place un 4-2-3-1 classique avec Keylor Navas dans les buts, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Mitchel Bakker en défense, Leandro Paredes et Idrissa Gueye au milieu de terrain, juste derrière Neymar, Marco Verratti et Angel Di Maria, et Kylian Mbappé, seul, en pointe. Alors qu'Idrissa Gueye a été expulsé au Parc des Princes, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur lui au match retour. Par conséquent, le coach du PSG devra prendre une décision forte pour le remplacer son milieu de terrain. Et pour ce faire, Mauricio Pochettino a l'embarras du choix.

Qui doit prendre la place d'Idrissa Gueye contre Manchester City ?

Pour le déplacement à Manchester City de ce mardi soir, Mauricio Pochettino peut se contenter de faire du poste pour poste pour remplacer Idrissa Gueye. En effet, l'entraineur du PSG peut choisirun milieu de terrain relayeur de métier, soit Ander Herrera ou Danilo Pereira, pour pallier l'absence de son numéro 27. Autrement, il peut décider de descendre d'un cran Marco Verratti, et de le faire passer d'un poste de numéro 10 à un rôle de numéro 6/8, sa position naturelle. Dans un tel scénario, Neymar pourrait prendre sa place en tant que meneur de jeu et céder son rôle d'ailier gauche à Julian Draxler ou Moise Kean. Autre cas de figure, Kylian Mbappé a la possibilité de retrouver l'aile gauche du PSG et de laisser le poste d'attaquant à Mauro Icardi ou encore Moise Kean.



Mais selon vous, que doit faire Mauricio Pochettino ? Qui doit prendre la place d'Idrissa Gueye dans le XI du PSG contre Manchester City ?