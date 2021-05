Foot - PSG

Manchester City - PSG : Qualification, clean sheet, Neymar… Nos pronostics pour le choc de la saison !

Publié le 3 mai 2021 à 17h20 par La rédaction

Après la défaite 1-2 au Parc des Princes mercredi dernier, Paris se déplace à l’Ethiad Stadium avec pour obligation de gagner en inscrivant au moins deux buts. Un exploit dans les cordes de l’équipe de Mauricio Pochettino. En compagnie de notre partenaire Barrière Bet, Le 10 Sport vous livre ses pronostics !

Paris va se qualifier

Paris n’est jamais aussi bon que quand il se déplace. Victorieux au Camp Nou, à l’Allianz Arena, à Old Trafford… L’Ethiad Stadium, ce n’est qu’un stade de plus. Et même si Manchester City est remarquable à l’extérieur (19 victoires consécutives toutes compétitions confondues), ils sont plus fragiles à domicile. En témoigne sa récente défaite contre Leeds en ayant frappé presque 30 fois au but… Paris marquera et se qualifiera.

But de Neymar

Frustré et frustrant mercredi dernier, Neymar devra être dans un grand soir pour envoyer Paris en finale. Et ce mardi, Neymar sera décisif. Comme samedi face à Lens, l’ancien joueur du Barça va régler la mire. « J’ai dit à l’entraîneur (Mauricio Pochettino) que je lui devais un but et que je lui donnerai en demi-finale », a déclaré Neymar après la qualification contre le Bayern Munich. Et les remontadas, il aime ça…

Paris gagne sans prendre de but