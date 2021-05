Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino donne des nouvelles de Mbappé avant City !

Publié le 3 mai 2021 à 18h45 par A.C. mis à jour le 3 mai 2021 à 18h47

Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de la présence de Kylian Mbappé face à Manchester City.

C’est le genre de sujet anodin, qui prend une toute autre importance avec un rendez-vous capital comme une demi-finale retour de Ligue des Champions. Touché au mollet lors du précédent match face à Manchester City (2-1), Kylian Mbappé inquiète tout le monde avec son état de santé. Face au RC Lens (2-1), il a été laissé au repos par Mauricio Pochettino, mais les images de son arrivée à l’aéroport de Manchester ce lundi, où on le voit légèrement boiter, n’ont fait qu’alimenter les inquiétudes des supporters du PSG.

« Il nous reste un jour pour décider s'il jouera demain »